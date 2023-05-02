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Обвинение запросило 3 года 11 месяцев для фигурантов дела об убийстве Дугиной

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Фото: РИА Новости/Артем Жильцов
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Обвиняемым в подделке документов, использованных для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной, запросили 3 года 11 месяцев колонии общего режима. Об этом 2 мая сообщил ТАСС.

«Прошу суд признать виновными Сучкова Александра Юрьевича и Кузнецова Андрея Петровича и назначить наказание в виде лишения свободы на 3 года 11 месяцев», — заявил представитель гособвинения на заседании Пролетарского районного суда Тулы.

Также суд попросили лишить фигурантов дела права заниматься администрированием сайтов и мессенджеров на 3 года.

Сучков и Кузнецов заявили, что раскаиваются в содеянном и попросили не назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы.

По версии обвинения, в августе 2022 года Сучков и Кузнецов вместе с сообщниками изготовили украинское свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль Mini Cooper. В дальнейшем оно использовалось для организации убийства Дугиной.

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Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и было приведено в действие дистанционно.

Спустя два дня Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии дела. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию на Mini Cooper вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.

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