Врачи в Великобритании начали самую продолжительную забастовку

Младшие врачи начали самую продолжительную забастовку в Великобритании. Об этом 13 июля сообщил телеканал Sky News.

Стачка продлится с 13 по 18 июля. В ней принимают участие члены Британской медицинской ассоциации.

Протестующие требуют поднять зарплаты на 35%, чтобы она сравнялась с уровнем 2008 года с учетом инфляции. Ранее им предлагали прибавку в размере 2%.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что из-за забастовки младших врачей в Великобритании значительно вырос показатель смертности. Забастовка врачей-интернов проходила с 13 по 15 марта. В этот период были отменены более 175 тыс. больничных приемов и операций.

До этого, 11 марта, было заявлено, что действия британских медиков могут серьезно сказаться на работе национальной системы здравоохранения (NHS). Участники акции требовали, чтобы зарплата интернов была поднята с £14 до £19 в час.

1 февраля телеканал Sky News сообщил о крупнейшей за десятилетие забастовке в Великобритании, участники потребовали поднять им заработную плату. Среди бастующих оказались работники из разных отраслей, но основную группу протестующих представили сотрудники сферы образования, в частности более 300 тыс. учителей из Англии и Уэльса и 70 тыс. работников вузов.