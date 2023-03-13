В Британии отменили десятки тысяч больничных приемов из-за протеста интернов

В Великобритании из-за забастовки врачей-интернов десятки тысяч больничных приемов были отменены, а это может серьезно сказаться на работе британской системы здравоохранения (NHS), написала в субботу, 11 марта, газета The Guardian.

«Местные руководители NHS делают всё возможное, чтобы смягчить последствия, но очень обеспокоены тем, что это создаст риск для безопасности некоторых пациентов и значительно затормозит прогресс в ключевых стратегических приоритетах, включая восстановление невыполненных работ», — отметила газета со ссылкой на поставщиков NHS, Конфедерацию NHS и Shelford Group, группу ведущих учебных и исследовательских больниц.

Бастующие хотят добиться «полного восстановления заработной платы» — повышения заработной платы на 26% для компенсации реального сокращения их доходов, которое, по словам врачей-интернов, они начали испытывать на себе с 2008–2009 годов. Участники акции требуют, чтобы зарплата интернов была поднята с £14 до £19 в час.

1 февраля телеканал Sky News сообщил о крупнейшей за десятилетие забастовке в Великобритании, участники потребовали поднять им заработную плату. Среди бастующих оказались работники из разных отраслей, но основную группу протестующих представили сотрудники сферы образования, в частности более 300 тыс. учителей из Англии и Уэльса и 70 тыс. работников вузов.