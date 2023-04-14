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В Англии выросла смертность во время проведения забастовок врачей

The Telegraph: смертность в Англии значительно выросла во время проведения забастовок врачей
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Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
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В марте в Великобритании, когда проводили забастовку молодые врачи, значительно вырос показатель смертности. Об этом 14 апреля сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

«За неделю забастовок младших врачей и последовавшую за ней неделю была зарегистрирована 22 571 смерть, что на 2 247 — 11,1% — выше среднего показателя», — пишет издание.

При этом, как заявил представитель Британской медицинской ассоциации Филипп Бэнфилд, без строгой проверки данных невозможно сказать, к каким последствиям привела забастовка интернов. Он также отметил, что в Уэльсе, где забастовки не проводились, рост смертности тоже наблюдался.

Забастовка врачей-интернов проходила с 13 по 15 марта, однако молодые медики не смогли достичь соглашения с британским правительством по повышению заработной платы. Вместе с тем в этот период были отменены более 175 тыс. больничных приемов и операций. На текущей неделе молодые врачи снова организовали четырехдневную забастовку.

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Ранее, 11 марта, сообщалось, что в Великобритании из-за забастовки врачей-интернов медики не вышли на работу, отменив десятки тысяч встреч с пациентами. Тогда же было заявлено, что это может серьезно сказаться на работе британской системы здравоохранения (NHS). Участники акции требовали, чтобы зарплата интернов была поднята с £14 до £19 в час.

1 февраля телеканал Sky News сообщил о крупнейшей за десятилетие забастовке в Великобритании, участники потребовали поднять им заработную плату. Среди бастующих оказались работники из разных отраслей, но основную группу протестующих представили сотрудники сферы образования, в частности более 300 тыс. учителей из Англии и Уэльса и 70 тыс. работников вузов.

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