Гонщики ралли «Шелковый путь» рассказали о впечатлениях от шестого этапа

Утром 13 июля участники ралли «Шелковый путь» перешли к шестому этапу соревнований и преодолели уже половину маршрута. После этого они поделились эмоциями от организации и самого мероприятия.

В гонках участвуют российские и зарубежные команды. У всех разные опыт и количество соревнований позади, но для всех ралли стало незабываемым приключением.

Особое впечатление остается у мотоциклистов, ведь они сидят не в кабине высокого автомобиля, а преодолевают все препятствия открыто — мокнут в бродах, уворачиваются от веток и вдыхают пыль с бездорожья.

Некоторые спортсмены вышли на дистанции задолго до официального старта. В соревновании участвует и множество иностранцев.

«Интересная гонка, знакомство с городами России, с великой историей. Очень хорошие впечатления, хочется повторить на следующий год», — поделился участник ралли из Сирии Ияс Алхатым.

В рядах участников не только люди, но питомцы. Опытные водители берут с собой любимцев как талисман.

«Это его второй «Шелковый путь» и второй «Гранд-тур». В прошлом году мы заняли восьмое место с ним», — рассказал участник ралли Сергей Уткин.

Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходит по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Ралли объединяет 13 регионов России. Всего марафон включает девять этапов по территории России. Торжественно завершится гонка 15 июля в Москве.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

В первом туре среди внедорожников абсолютно лучшее время было за командой VRT пилота Владимира Васильева, среди мотовездеходов класса Т3 лидировала Анастасия Нифонтова. Во втором этапе лучшим стал также Васильев, среди грузовиков первым пришел гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

В третьем туре в зачете грузовых автомобилей первое место занял экипаж команды Сергея Вязовича. На четвертом этапе гонки по маршруту Магнитогорск – Оренбург победил Каргинов. Отмечалось, что ближе к концу участники пережили жару — свыше +40 градусов.

По итогам пятого этапа «Шелкового пути» лидером в классе T1 остается экипаж команды VRT пилота Владимира Васильева. В классе серийных внедорожников Т2 лучшее время показал Антон Мельников на Toyota LC 200. В зачете мотовездеходов победил Дмитрий Мордкович из команды Team Maria Oparina.