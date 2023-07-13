Реклама
Прямой эфир
Мир
В Джакарте стартовал второй день саммита АСЕАН
Армия
Военнослужащие группировки «Юг» отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ
Мир
Сейсмологи спрогнозировали землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле
Происшествия
Дети массово отравились в детском саду в Амурской области
Армия
Корабли ВМФ России оснастят дополнительными средствами борьбы с дронами
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль дорожных работ на МКАД
Происшествия
В Ленобласти ликвидировали пожар на производственной базе
Мир
Маск заявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта
Мир
Мьянма открыла россиянам безвизовый въезд на 30 дней
Экономика
С иностранных онлайн-продавцов предложили взимать НДС
Наука и техника
Путин выступит на пленарной сессии Форума будущих технологий

Гонщики ралли «Шелковый путь» рассказали о впечатлениях от шестого этапа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утром 13 июля участники ралли «Шелковый путь» перешли к шестому этапу соревнований и преодолели уже половину маршрута. После этого они поделились эмоциями от организации и самого мероприятия.

В гонках участвуют российские и зарубежные команды. У всех разные опыт и количество соревнований позади, но для всех ралли стало незабываемым приключением.

Особое впечатление остается у мотоциклистов, ведь они сидят не в кабине высокого автомобиля, а преодолевают все препятствия открыто — мокнут в бродах, уворачиваются от веток и вдыхают пыль с бездорожья.

Некоторые спортсмены вышли на дистанции задолго до официального старта. В соревновании участвует и множество иностранцев.

«Интересная гонка, знакомство с городами России, с великой историей. Очень хорошие впечатления, хочется повторить на следующий год», — поделился участник ралли из Сирии Ияс Алхатым.

В рядах участников не только люди, но питомцы. Опытные водители берут с собой любимцев как талисман.

«Это его второй «Шелковый путь» и второй «Гранд-тур». В прошлом году мы заняли восьмое место с ним», — рассказал участник ралли Сергей Уткин.

Станет как «Шелковый»: престижный ралли-рейд стартовал в Казани
Трасса гонки в 2023 году пройдет по 13 регионам России

Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходит по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Ралли объединяет 13 регионов России. Всего марафон включает девять этапов по территории России. Торжественно завершится гонка 15 июля в Москве.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

В первом туре среди внедорожников абсолютно лучшее время было за командой VRT пилота Владимира Васильева, среди мотовездеходов класса Т3 лидировала Анастасия Нифонтова. Во втором этапе лучшим стал также Васильев, среди грузовиков первым пришел гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

В третьем туре в зачете грузовых автомобилей первое место занял экипаж команды Сергея Вязовича. На четвертом этапе гонки по маршруту Магнитогорск – Оренбург победил Каргинов. Отмечалось, что ближе к концу участники пережили жару — свыше +40 градусов.

По итогам пятого этапа «Шелкового пути» лидером в классе T1 остается экипаж команды VRT пилота Владимира Васильева. В классе серийных внедорожников Т2 лучшее время показал Антон Мельников на Toyota LC 200. В зачете мотовездеходов победил Дмитрий Мордкович из команды Team Maria Oparina.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023