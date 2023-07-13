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Рогов сообщил о задержании готовивших атаку на ЗАЭС украинских диверсантов

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) перехватила украинских диверсантов, целью которых была атака на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в среду, 12 июля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», — написал он в своем Telegram-канале.

Также он опубликовал кадры допроса одного из диверсантов. По словам Рогова, террористов готовили в Германии британские инструкторы.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня сообщил о якобы получении от Службы безопасности страны (СБУ) информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого заявления, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» призвал предпринять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

5 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа выразил мнение, что Украине нужно обострение на ЗАЭС, чтобы втянуть НАТО в военный конфликт.

6 июля ЗАЭС посетили первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Они убедились в том, что станция работает в штатном режиме.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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