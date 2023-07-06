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Кириенко и Балицкий посетили Запорожскую АЭС

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Фото: t.me/znppofficial
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Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий посетили Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщ 6 июля в пресс-службе станции.

«Убедились, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет», — пишет пресс-служба в Telegram-канале.

Также Кириенко и Балицкий посетили Энергодар. Там они побывали в двух школах, где проводится ремонт.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
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Украинский президент Владимир Зеленский 22 июня сообщил о якобы получении от Службы безопасности страны (СБУ) информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого заявления, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» призвал предпринять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

5 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа выразил мнение, что Украине нужно обострение на ЗАЭС, чтобы втянуть НАТО в военный конфликт.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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