Денежное удовольствие: как РПЛ распределит доходы в следующем сезоне

Прошедшее 12 июля общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) стало последним перед стартом нового сезона-2023/24. Главным вопросом повестки дня стали финансы. Долго обсуждалось, по какой схеме распределять коммерческие доходы лиги. Было несколько идей, но в итоге руководители клубов и РПЛ сошлись на том, чтобы сохранить схему прошлого сезона: половину денег разделят поровну между всеми 16 участниками и половину в соответствии с итоговыми местами в таблице. Впрочем, президент РПЛ Александр Алаев не исключил, что в будущем могут быть внедрены дополнительные KPI, связанные с маркетингом, количеством молодых игроков в команде и посещаемостью матчей. Также обсуждались увеличение выплат судьям и избрание нового состава правления РПЛ.

Деньги

Долгие годы российские футбольные клубы были фактически дотационными, так как жили на деньги своих владельцев и крупных спонсоров. Последние выделяли крупные суммы формально на основе спонсорских договоров, но коммерческая составляющая в них была очень условной. Многое изменилось осенью 2021 года, когда РПЛ заключила несколько мощных коммерческих контрактов, а также чрезвычайно выгодно реализовала права на телетрансляции чемпионата России в Премьер-лиге.

За счет этого отчисления в пользу клубов составили 10,6 млрд рублей за сезон (7,7 млрд рублей от телеконтракта с «Газпром-Медиа»; 2,76 млрд рублей от генерального спонсора букмекерской конторы Winline и 720 млн рублей от титульного спонсора национальной платежной системы «Мир»). Телевизионный контракт был подписан на четыре сезона и начал действовать с лета 2022 года.

Структура распределения средств была утверждена в 2022 году следующим образом: одна половина денег поровну распределяется между клубами, а вторая — в зависимости от итогового места в турнирной таблице. Эта схема называется «50 – 50». В сезоне-2021/22, последнем перед началом действия всех крупных контрактов, действовала схема «60 – 40».

В результате получилось так, что по итогам розыгрыша РПЛ-2022/23 занявшее последнее место московское «Торпедо» заработало 316 млн рублей — больше, чем в предшествующем чемпионате заработал ставший первым петербургский «Зенит» (153 млн рублей). За победу в минувшем чемпионате клуб из Северной столицы заработал уже 815 млн рублей.

По итогам минувшего собрания схема на сезон-2023/24 не изменится. При этом Александр Алаев не исключил, что в будущем она может усложниться с добавлением еще трех ключевых показателей эффективности клубов: посещаемость, работа в диджитал-сфере с аудиторией и выход на поле молодых футболистов.

— В РПЛ долгие годы существует система из двух компонентов: доля доходов в равных размерах и от результатов, — сообщил Алаев. — Мы изучали мировой опыт, все лиги ввели третий компонент — маркетинг, ТВ-просмотры, молодые футболисты, плюс есть ретроспективная составляющая. Понимаем, что неправильно резко менять систему, но приятно, что нашу поддержали. В сезоне-2023/24 останется схема 50% на 50%.

Минувшее заседание стало одним из первых для руководства калининградской «Балтики», готовящейся к своему первому сезону в РПЛ. В последний раз этот клуб выступал в элите в 1998 году, когда турнир назывался высшим дивизионом, а о таких доходах даже помыслить никто не мог. «Балтика» вышла из первой лиги. Как сообщал «Известиям» губернатор Калининградской области Антон Алиханов, там в прошлом сезоне у клуба был бюджет 300–350 млн рублей.

Таким образом, даже минимальный заработок калининградцев за счет выступления в РПЛ почти закроет имевшийся бюджет.

— Нынешние финансовые возможности РПЛ ни для кого не являются секретом, — сказал «Известиям» генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин. — И это гораздо интереснее для клубов, дополнительный стимул биться за первые места в первой лиге, чтобы пробиться в Премьер-лигу. Это само по себе необходимо со спортивной точки зрения, поскольку все стремятся играть среди лучших. А то, что это еще и выгодно с финансовой точки зрения, только добавляет позитивных эмоций.

Год назад путь «Балтики» прошел воронежский «Факел», вышедший в элиту впервые с 2001 года. Прошлым летом генеральный директор клуба Роман Асхабадзе в интервью «Спорт-Экспрессу» говорил, что бюджет на сезон в РПЛ составляет 570 млн рублей. В итоге команда заняла 13-е место и сохранила место в Премьер-лиге по итогам переходных матчей с выступающим в первой лиге красноярским «Енисеем» (1:0; 2:0). Это принесло «Факелу» 416 млн рублей.

— Наш бюджет на следующий сезон останется примерно таким же, — пояснил «Известиям» Асхабадзе. — Мы подводим ситуацию к тому, чтобы его немного увеличить, так что какие-то вариации возможны. Но, если говорить в общем проценте, то в случае завершения чемпионата на том же месте в таблице, на котором мы закончили в прошлом розыгрыше, то, думаю, где-то 30–35% бюджета закроем за счет распределения доходов от РПЛ.

Судьи и правление

Клубы также утвердили финансовый план прошлого сезона, фактически расписавшись в том, что все обязательства лиги исполнены. Кроме того, было утверждено изменение системы оплаты труда судей. По этому вопросу перед руководителями РПЛ и клубов выступил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

— Была дискуссия по поводу оплаты труда судей, — объяснил Алаев. — Эта тема возникала уже не один раз. Год назад была принята система увеличения зарплат. По техническим причинам не был учтен ряд расходов. Также в налоговом законодательстве РФ произошли изменения. Мы это всё учли, клубы поддержали. Сегодня мы просто докрутили решение годичной давности.

Прошлый сезон по традиции не обошелся без громких судейских скандалов. Но еще больше многие клубы возмутила ситуация, когда в середине марта руководство и тренерский штаб московского «Спартака» встретились с Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым, из-за ошибки которого незадолго до этого красно-белые потеряли очки в домашнем матче чемпионата против «Урала» (2:2).

На встрече обсуждали разные трактовки эпизодов и ошибки. Это вызвало вопросы у остальных клубов, поскольку с ними подобных встреч не проводилось. В дальнейшем было обещано устроить встречи с остальными командами. Предполагалось сделать это в межсезонье, но 12 июля Алаев сообщил, что мероприятие отложено, так как недавно сменилось руководство департамента судейства РФС. Вместо Каманцева, совмещавшего пост с работой во главе комитета, должность занял серб Милорад Мажич.

— На прошлом общем собрании обсуждали вопрос судейства, но приняли решение, что подвести итоги лучше на отдельной встрече с руководителями судейского корпуса, — сказал Александр Алаев. — РФС предложил конкретную дату проведения мероприятия, но параллельно с тем, как мы обсуждали это мероприятие, произошли серьезные кадровые изменения в судейском корпусе. Уже мы вышли с инициативой к РФС, что лучше перенести эту встречу. Для нас очень важно, чтобы новый руководитель господин Мажич принял в ней участие. Важно, чтобы люди познакомились, пообщались, задали вопросы. Сегодня обсуждали это с Павлом Юрьевичем (Каманцевым. — «Известия»).

Также был утвержден новый состав правления РПЛ сроком на один год. Помимо Алаева в него вошли исполнительный директор лиги Сергей Чебан, вице-президент и генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев, президент «Урала» Григорий Иванов, генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров, генеральный директор петербургского «Зенита» Максим Погорелов.

Старт нового сезона РПЛ намечен на 21 июля.