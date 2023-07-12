Столтенберг предрек уязвимость НАТО в случае победы РФ в конфликте с Украиной

Победа РФ в конфликте с Украиной сделает НАТО более уязвимым. Об этом 12 июля заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Самый большой риск — это если президент [России Владимир] Путин выиграет [в конфликте] с использованием силы, это будет самый большой риск», — отметил он в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита военно-политического блока в Вильнюсе.

Столтенберг подчеркнул, что это для Киева станет трагедией и сделает Североатлантический альянс более уязвимым.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия являются дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в альянсе.

По итогам первого дня блок опубликовал коммюнике, в котором страны-участницы назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности союзников в Евро-Атлантическом регионе. В нем также указывается на приверженность политике открытых дверей НАТО.

В тот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на саммите альянса сквозит сильный антироссийский настрой во всех выступлениях его членов. По его словам, страны Запада воспринимают РФ как врага.

Тогда в городах России у посольств западных государств прошли митинги против саммита НАТО. Участники осудили поставки вооружения Киеву.

Ранее, 10 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саммит НАТО спектаклем в поддержку Украины.