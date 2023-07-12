Bloomberg сообщило о выведенных из строя 40% военных подлодок США

Почти 40% военных подводных лодок США выведены из строя и находятся на ремонте. Об этом 11 июля сообщило агентство Bloomberg.

«По состоянию на этот год 18 из 49 ударных подводных лодок Военно-морских сил (ВМС) США вышли из строя. Это ставит США в крайне невыгодное положение по сравнению с численно превосходящим флотом Китая», — говорится в материале.

Отмечается, что в ВМС США хотят, чтобы число находящихся в верфях подводных лодок было в два раза ниже. Командование объяснило задержки планированием, доступностью материалов и работой верфи. Ведомство планирует запустить ряд инициатив для ускорения ремонта.

29 июня в Пентагоне сообщили, что подводная лодка «Огайо», способная нести ядерное оружие, в будущем может отправиться в Южную Корею с отчетным визитом.

Ранее, 8 апреля, стало известно, что ВМС США перебросили атомную подводную лодку на Ближний Восток. Военный корабль USS Florida вошел в регион 6 апреля и на следующий день начал транзит через Суэцкий канал. На Ближний Восток ее перебросили для обеспечения безопасности в регионе на фоне ухудшения отношений США и Ирана.

5 апреля сообщалось, что американская ударная подводная лодка «Сан-Хуан» класса «Лос-Анджелес» зашла в порт кипрского Лимасола. Подводное судно оснащено крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки, и противолодочными торпедами.