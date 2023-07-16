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17 июля — День этнографа: история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России 17 июля празднуют День этнографа — праздник специалистов, изучающих особенности других наций и народов. В 2023 году торжество приходится на понедельник. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

День этнографа – 2023 — история праздника

В многонациональной России всегда находились путешественники и исследователи, посвящающие карьеру изучению особенностей народов и этносов. Усилия по обобщению этих знаний предложил чествовать советский этнограф Рудольф Итс, заведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. Инициативу подхватили в профессиональных кругах, и с 1970-х годов праздник стал красной датой в календаре для этнографов.

Днем празднования выбрали 17 июля — день рождения известного антрополога и путешественника Николая Миклухо-Маклая. Хотя торжество не закреплено на официальном уровне, с каждым годом к мероприятиям присоединяются всё больше специалистов и любителей.

День этнографа – 2023 — традиции праздника

Празднуют День этнографа преимущественно в профессиональных кругах. Специалисты собираются вместе, обмениваются опытом и вспоминают заслуги коллег. Руководство поощряет лучших исследователей и научных работников премиями и другими наградами.

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Многие представители этнографической среды предпочитают отмечать знаменательную дату активно, организуют экспедиции и путешествия, проводят вечера в лагерях у костра.

Для новичков и любителей устраивают тематические квесты и соревнования, юных исследователей приглашают принять участие в викторинах и конкурсах.

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СМИ в день праздника часто обращаются к теме народностей, раскрывают особенности культуры и традиций различных наций.

День этнографа – 2023 — как поздравить

Лучшим подарком для этнографа станут практичные вещи для путешествий — фонарь, фляга, швейцарский нож, лупа, полезные инструменты и снасти. Полезным подспорьем станут тематические книги и гиды. Также исследователю всегда будет приятно получить вещь, напоминающую о любимых местах.

В день праздника можно выбраться на природу вместе с виновником торжества или посетить тематический музей.

9 июля в России также отмечали День рыбака — праздник, объединяющий профессиональных рыболовов и любителей в их желании провести время с удочкой. «Известия» раскрыли для читателей историю и особенности празднования знаменательной даты.

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