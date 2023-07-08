9 июля — День рыбака: когда и как отмечают в России

Во второе воскресенье июля в России отмечают День рыбака. На территории страны располагается множество водоемов, и рыбный промысел в РФ процветает уже много веков. В 2023 году праздник приходится на 9 июля. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

День рыбака – 2023: история

Праздник зародился в Мурманской области. Рыбный промысел занимает важное место в экономике региона, и в 1964 году представители профессии провели первые праздничные мероприятия, почитая труд рыболовов. После того как гулянья отгремели, в уполномоченные органы направили предложение вывести праздник на всесоюзный уровень. И уже в следующем году торжество прошло по всей стране.

Второе воскресенье июля было выбрано датой празднования не случайно. В это время заканчивается нерест рыб и открывается рыболовный сезон.

В 1980 году День рыболова вошел в перечень праздничных и памятных дат СССР, а затем закрепился и в законодательстве современной России.

А 27 июня отмечают еще один схожий по тематике праздник — Всемирный день рыболовства. В четвертую субботу октября также принято справлять День охоты и рыбной ловли.

День рыбака – 2023: традиции

Традиционно центром празднования становятся областные центры субъектов, для которых рыбный промысел является одним из основополагающих: Мурманской области, Приморского края, Республики Карелия, Ростовской области и других. В городах проходят праздничные концерты, конкурсы рыболовов, тематические выставки.

Руководство предприятий отрасли организует корпоративы и другие торжественные мероприятия, представляет к наградам лучших специалистов. Тему праздника затрагивают и СМИ, освещая успехи и рекорды рыболовной отрасли.

День рыбака – 2023: как поздравить

В день торжества принято поздравлять как работников рыболовной промышленности, так и рыбаков-любителей. Лучшим подарком для любителя провести время с удочкой станут рыболовные снасти и походные наборы, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Рыболовам принято желать хорошей погоды и богатого улова, отмечать мастерство и профессионализм.

Также 9 июля в РФ отмечают День российской почты — «Известия» знакомят читателей с историей и традициями праздника.