9 июля — День российской почты: история праздника и как его отмечают в 2023 году

В России ежегодно во второе воскресенье июля отмечается День почты. В 2023 году эта дата приходится на 9 июля. «Известия» собрали интересные факты об истории и традициях праздника, который отмечают в нашей стране почти 30 лет.

День российской почты 2023 — когда появился праздник

История появления государственной почтовой службы уходит во времена правления Петра I. Тогда был создан первый маршрут, связывающий несколько городов от Москвы до Архангельска. В Указе регламентировались условия перевозки почты, оснащение ямов (постоялых дворов), форма одежды ямщиков, обязанности по строительству и содержанию дорог.

Спустя 300 лет, в 1994 году, в честь этого события указом президента России был учрежден День российской почты.

День российской почты 2023 — кого поздравить

Согласно данным «Почты России», свой профессиональный праздник будут отмечать более 300 тыс. сотрудников почты. Именно столько человек трудятся в этой отрасли.

Поздравлять можно всех сотрудников почтовой структуры, независимо от их должности. Это работники склада, распределительных центров, отделений логистики и транспортной службы.

И, конечно, почтальоны, которые до сих пор на своих ногах разносят письма и корреспонденцию по домам.

День российской почты 2023 — традиции праздника

В течение Дня российской почты проводятся конференции, семинары и тренинги, на которых обсуждаются новые технологии и методы работы. Для виновников торжества в этот день также организуют концерты и другие культурные мероприятия.

Не обходится и без поощрений от начальства. Отличившимся сотрудникам вручают грамоты и выписывают премии.

В честь праздника выпускаются коллекционные серии марок и проводятся благотворительные акции.

День российской почты 2023 — историческая справка

История российской почты насчитывает уже более тысячи лет. Основы почтовой службы были заложены еще в конце IX века. В XV-XVI веках сеть почтовых станций охватывала уже всю Россию. Реформы данной отрасли продолжились при Екатерине II. В период ее правления был создан Почтовый департамент, и с 1871 года началась доставка писем на дом почтальонами, а также пересылка денежных средств по почте. Вскоре для всего государства были введены единые тарифы на пересылку писем и посылок.

В 1833 году в России появились почтовые ящики для сбора писем. Они были установлены в мелочных лавках и кондитерских Москвы и Санкт-Петербурга. А в 1837 году почту впервые стали отправлять железнодорожным транспортом. Первый маршрут пролегал из Санкт-Петербурга в Царское Село. Впоследствии письма и посылки стали перевозить в специальных почтовых вагонах по всей стране.

Сегодня почтовая служба включает 38 тыс. отделений. Ежегодно в них принимают около 2,6 млрд писем и обрабатывают почти 400 млн посылок. В обязанности почтовых подразделений также входит выдача пенсий, оплата коммунальных платежей, денежные переводы, оформление подписок на различные издания.

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