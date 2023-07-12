В России составили топ-35 субъектов с кредитоспособным населением

ЯНАО, Москва и Чукотка возглавили тройку лидеров с самым кредитоспособным населением в стране. Именно в этих субъектах проживают россияне, большая часть доходов которых свободна от долговых обязательств. Таковы данные первого в России рейтинга топ-35 таких регионов, который был подготовлен Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). Документ имеется в распоряжении «Известий».

В числе критериев экспертной оценки оказались стоимость жизни, средняя зарплата, доля доходов, которая идет на погашение кредитов, а также свободная от долговых обязательств часть зарплаты.



Также в первую десятку вошли НАО, Магаданская область, ХМАО, Сахалинская область, Якутия, Санкт-Петербург, Иркутская и Мурманская области. Последние два региона поделили 10-ю строчку.



Во второй десятке Красноярский и Камчатский края, Кемеровская и Московская области, Татарстан, Амурская область, Коми, Забайкальский край, Ленинградская и Липецкая области. В третьей — Белгородская, Томская, Челябинская области, Хабаровский край, Хакасия, Крым и Тульская область (поделили 26-ю строчку), Свердловская, Калужская области, Севастополь и Астраханская область.



Замыкают топ Приморский край, Архангельская и Самарская области ( у этих двух регионов 32-е место), Бурятия, Башкирия, Ингушетия и Новгородская области (поделили 35-ю строчку).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долги ваши не тяжкие: в РФ назвали топ регионов с кредитоспособным населением