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Небензя заявил о намерении России самостоятельно расследовать места подрыва СП

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Danish Defence
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Россия оставляет за собой право в любой момент проводить собственное расследование на месте подрыва «Северных потоков». Об этом во вторник, 11 июля, заявил в ходе выступления постоянный представитель РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя.

«Мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного генпрокуратурой РФ уголовного дела по статье об акте международного терроризма», — заявил он.

Также Небензя добавил, что Россия рассчитывает увидеть конкретные шаги от Дании, Швеции и ФРГ по расследованию диверсии на «Северных потоках» с подключением российских следователей. Однако он усомнился в том, что расследования всех трех стран ставят перед собой цель найти виновных.

«Российская Федерация будет поднимать в Совете Безопасности ООН вопрос о диверсиях на «Северных потоках» до тех пор, пока виновные не будут остановлены и не понесут ответственность. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для достижения этой цели», — заключил постпред РФ Небензя.

Поточное время: РФ настаивает на международном расследовании подрывов СП
При этом Москва пока не планирует созывать заседание СБ ООН по диверсиям

Ранее в этот день в ходе выступления Небензя также заявил, что осуществить диверсии, подобные тем, что произошли на «Северных потоках», без участия или прикрытия государственного субъекта было невозможно. Он отметил, что ФРГ, Дания и Швеция так и не предоставили никакой информации о ходе расследования диверсии, в связи с чем в СБ ООН растет недопонимание.

Россия направила запрос на проведение открытого заседания в СБ ОНН по теме подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» ранее, 8 июля. Российская сторона запросила тогда предоставить отчеты по расследованиям по факту диверсий на «Северных потоках» представителей трех стран — Дании, Германии и Швеции.

16 июня первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники до сих пор не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

Днем ранее Москва обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которое проводят Германия, Дания и Швеция.

13 июня Politico писала о возможной причастности к инциденту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По данным газеты, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом взорвать трубопроводы изначально планировалось еще в июне 2022 года.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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