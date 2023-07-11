В детских садах под Оренбургом произошло массовое отравление детей

Родители в Оренбургской области пожаловались на признаки пищевого отравления у детей, посещающих несколько детских садов города Орска. Об этом сообщили во вторник, 11 июля, в пресс-службе областного минздрава.

«Вся медицинская служба Орска усилена, приготовлены койки для возможной госпитализации детей», — говорится в сообщении ведомства.

По данным минздрава региона, после 20:00 часов (18:00 мск. — Ред.) родители начали массово звонить в скорую и сообщать о плохом самочувствии детей. Сотрудники скорой помощи, педиатры городской детской больницы и инфекционисты осматривают детей.

Сейчас детям оказывается необходимая медицинская помощь. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова направилась в Орск. Ситуация находится на контроле губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Ранее, 7 июля, стало известно об отравлении 10 подростков в Новоуральске. Дети были госпитализированы, двое из них — в реанимацию. В биологических жидкостях пострадавших медики выявили содержание этанола в различной концентрации.

По данным ГУ МВД по Свердловской области, подростки могли смешать водку, пиво и коньяк. В ведомстве также сообщили «Известиям», что была установлена личность девушки, которая купила детям 27 бутылок спиртного — ею оказалась 20-летняя жительница Екатеринбурга. Она задержана и дает признательные показания.