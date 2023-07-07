Двое отравившихся алкоголем на Урале подростков помещены в реанимацию

Состояние двоих подростков, отравившихся алкоголем в Первоуральске, ухудшилось, они помещены в реанимацию. Об этом сообщили 7 июля в МВД по Свердловской области. Всего в больницу города после употребления алкоголя поступили 10 подростков.

«Двое из них помещены в детскую больницу, а еще двое с токсическим отравлением — в реанимационное отделение другой больницы», — рассказал журналистам начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

По факту сообщения также организована процессуальная проверка следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области на предмет наличия признаков ст. 238 УК РФ («Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Предварительно установлено, что пострадавшие в возрасте 13–14 лет употребляли алкоголь вечером 6 июля на берегу местного пруда, указано на сайте СК РФ. В какой-то момент они почувствовали себя плохо. На место были вызваны врачи скорой помощи. Следователи выяснили, алкоголь подросткам купила совершеннолетняя девушка, которая была в их компании. Сейчас ведется ее розыск.

Ранее, 7 июля, министерстве здравоохранения региона сообщили, что в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска после употребления алкоголя поступили 10 подростков. У семи из них в биологических жидкостях был обнаружен этанол в различной концентрации. В министерстве отметили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе токсикологов.

До этого, 27 июня, в Москве ученицу десятого класса госпитализировали после выпитой бутылки шампанского. Девушка гуляла по городу в компании друзей. Во время прогулки к подросткам присоединился незнакомый мужчина. Он подарил девочке бутылку шампанского. Во время прогулки школьница выпивала только из этой бутылки. Вечером ей стало плохо.