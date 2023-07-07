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На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В педиатрическое отделение Детской городской больницы (ДГБ) Первоуральска в Свердловской области 7 июля после употребления алкоголя поступили 10 подростков, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, в том числе токсикологов, добавили в министерстве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

При полной нормализации дети будут выписаны домой.

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До этого, 5 июня, в нескольких регионах России произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Число пострадавших превысило 100 человек, из них 36 скончались.

Подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя Анар Гусейнов был задержан в тот же день. Гусейнов не признал вину. Cуд арестовал его на два месяца.

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