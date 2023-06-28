В Москве школьница попала в больницу после выпитой бутылки шампанского

В Москве ученицу десятого класса госпитализировали после выпитой бутылки шампанского. Об этом сообщает источник «Известий».

Девушка 27 июня гуляла по городу в компании друзей. Во время прогулки к подросткам присоединился незнакомый мужчина. Он подарил девочке бутылку шампанского. Во время прогулки школьница выпивала только из этой бутылки.

Вечером подростку стало плохо.

«Она упала и не могла подняться», — сообщил источник.

Очевидцы событий вызвали скорую помощь. В больнице выяснилось, что девочка отравилась алкоголем.

По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее, 26 июня, стало известно, что в Санкт-Петербурге девятиклассники массово отравились после выпускного в одном из городских ресторанов. По некоторым данным, в меню праздника присутствовали рыба, морс и вода.

5 июня в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Число пострадавших превысило 100 человек, скончалось более 30.