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Девятиклассники массово отравились на выпускном в Петербурге

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Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге девятиклассники массово отравились после выпускного в одном из городских ресторанов. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщила пресс-служба прокуратуры города в Telegram-канале.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку сообщений о госпитализации учащихся гимназии №92 Выборгского района Петербурга с признаками отравления после того, как они 24 июня отпраздновали выпускной в ресторане, находящегося на набережной канала Грибоедова, пишет НСН. На следующий день школьники, некоторые родители, учителя пожаловались на недомогание, сообщает «Москва 24».

В ресторане заявили, что по этому поводу с ними никто не связывался. По некоторым данным, в меню праздника присутствовали рыба, морс и вода. Как пишет сайт kp.ru, участие в мероприятии принимали около 90 человек.

Как сообщает телеканал «Звезда», некоторых подростков увезли на скорой с острой кишечной инфекцией.

В проверке также примут участие эксперты городского управления Роспотребнадзора и сотрудники МЧС, уточняет Life.ru. В Роспотребнадзоре намерены взять пробы пищевой продукции, пишет REGNUM.

Вторая свежесть: Генпрокуратуру просят проверить фастфуд по всей стране
Почему в России выросло число случаев отравления в летних кафе

Ранее 26 июня СК возбудил уголовное дело по факту пищевого отравления 19 школьников.

По версии следствия, 25 июня 19 учащихся в возрасте 11–17 лет, приехавших из Новокузнецка в Омск на соревнования по пляжному гандболу, были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления.

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