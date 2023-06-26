В Омске возбудили уголовное дело по факту отравления 19 школьников

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 19 школьников. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), уточняется в сообщении.

«По версии следствия, 25 июня 2023 года 19 учащихся в возрасте 11–17 лет, приехавших из Новокузнецка в Омск на соревнования по пляжному гандболу, были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления», — сообщает ведомство.

Следственные органы устанавливают обстоятельства преступления и виновных лиц, расследование продолжается.

Ранее, 25 июня, 36 курсантов Уральского юридического института МВД России в Екатеринбурге оказались в больнице с подозрением на кишечную инфекцию. Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту обращений учащихся к врачам.

До этого, 19 июня, суд отправил под домашний арест владельца кафе, в котором 62 человека отравились шаурмой.