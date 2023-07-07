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Отравившиеся на Урале дети могли смешать пиво с водкой и коньяком

МВД: на месте отравления детей на Урале нашли бутылки от водки, пива и коньяка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Дети, которые отравились алкоголем в Первоуральске Свердловской области, могли смешать водку, пиво и коньяк, бутылки от этих спиртных напитков были найдены на месте происшествия. Об этом 6 июля сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Валерий Горелых.

«Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива», — сказал он журналистам.

Горелых уточнил, что среди госпитализированных была девочка 2010 года рождения и ее ровесники. Двое из них находятся в детской больнице, еще двое — в реанимационном отделении с токсическим отравлением.

В настоящее время устанавливается личность взрослой девушки, которая купила детям алкогольные напитки. Организована проверка возможного преступления, которое включает в себя реализацию продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Как отмечает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ, дети в возрасте 13–14 лет употребляли спиртное вечером накануне. Инцидент произошел на берегу местного пруда. Дети в какой-то момент почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь.

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Об отравлении десяти детей на Урале сообщил ранее в этот день региональный минздрав. Отмечалось, что всех их доставили в больницу, у семерых обнаружили следы алкоголя в различной концентрации.

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