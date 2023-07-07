На Урале нашли купившую алкоголь отравившимся детям девушку

В Свердловской области установили личность девушки, которая купила алкоголь отравившимся им детям. Об этом 7 июля рассказал «Известиям» начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Валерий Горелых.

«Необдуманный поступок совершила 20-летняя жительница по имени Екатерина. В настоящее время она доставлена в здание территориального ОВД, где сыщики ее опрашивают. Она сотрудничает с представителями МВД и дает показания», — рассказал он.

Девушка по просьбе детей купила им 27 бутылок пива, три бутылки водки, коньяк и ликер, а также пачку печенья в качестве закуски. Ей грозит статья 6.10 КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя»).

Об отравлении десяти детей в возрасте 13–14 лет сообщил ранее в этот день региональный минздрав. Отмечалось, что всех их доставили в больницу, у семерых обнаружили следы алкоголя в различной концентрации. Массовое отравление произошло в городе Первоуральске.

По словам Горелых, дети могли смешать водку, пиво и коньяк, бутылки от этих спиртных напитков были найдены на месте происшествия. Он уточнил, что среди госпитализированных была девочка 2010 года рождения и ее ровесники. Двое из них находятся в детской больнице, еще двое — в реанимационном отделении с токсическим отравлением, добавил он.

До этого, 5 июня, в нескольких регионах России произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Число пострадавших превысило 100 человек, из них 36 скончались.