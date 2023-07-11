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Медведев предупредил о готовности РФ применить кассетные боеприпасы после удара ВСУ

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Фото: ТАСС/Штукина Екатерина
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После применения Украиной кассетных боеприпасов Россия может ответить тем же видом оружия. Об этом заявил 11 июля заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — написал политик в своем Telegram-канале, узнав об обстреле Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами.

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Ранее в 17:15 Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Как сообщили в экстренных службах, попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

В этот же день бывший президент США Дональд Трамп выступил против передачи кассетных боеприпасов Украине. В заявлении, распространенном его пресс-службой, отмечается, что такое решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена приближает мир к глобальной войне.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи для ВСУ 7 июля. После этого, 9 июля, власти нескольких стран — союзников Соединенных Штатов по НАТО подвергли критике данное решение.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, 11 июля также заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину Вооруженные силы (ВС) России будут вынуждены использовать аналогичные средства для поражения ВСУ. Он отметил, что «у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни». При этом они гораздо эффективнее, чем американские, а их номенклатура шире и разнообразнее, подчеркнул глава Минобороны РФ.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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