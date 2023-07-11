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Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО. Трансляцию посадки самолета в международном аэропорту Литвы вел телеканал LRT.

Украинский лидер прибыл в Вильнюс на польском президентском лайнере из города Жешув.

Ожидается, что на встрече состоятся переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена.

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Саммит НАТО в Вильнюсе стартует 11 июля и продлится до 12-го числа. На предстоящей встрече главы государств — членов альянса обсудят возможное предоставление членства Киеву путем проведения дальнейших реформ на Украине, утвердят многолетний пакет поддержки страны, также будет создан совет УкраинаНАТО. Кроме того, по словам генсека блока Йенса Столтенберга, страны-участницы подтвердят, что Киев присоединится к альянсу.

Накануне бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес заявил, что Украина не получит на саммите желаемых ею гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО.

Кроме того, 9 июля Байден заявил, что среди стран военно-политического блока нет единого мнения по поводу приглашения Киева прямо сейчас.

Зеленский же возмутился из-за того, что альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны. Неопределенность блока он назвал слабостью и подчеркнул, что обсудит эту ситуацию на саммите.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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