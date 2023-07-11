Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО. Трансляцию посадки самолета в международном аэропорту Литвы вел телеканал LRT.

Украинский лидер прибыл в Вильнюс на польском президентском лайнере из города Жешув.

Ожидается, что на встрече состоятся переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена.

Саммит НАТО в Вильнюсе стартует 11 июля и продлится до 12-го числа. На предстоящей встрече главы государств — членов альянса обсудят возможное предоставление членства Киеву путем проведения дальнейших реформ на Украине, утвердят многолетний пакет поддержки страны, также будет создан совет Украина – НАТО. Кроме того, по словам генсека блока Йенса Столтенберга, страны-участницы подтвердят, что Киев присоединится к альянсу.

Накануне бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес заявил, что Украина не получит на саммите желаемых ею гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО.

Кроме того, 9 июля Байден заявил, что среди стран военно-политического блока нет единого мнения по поводу приглашения Киева прямо сейчас.

Зеленский же возмутился из-за того, что альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны. Неопределенность блока он назвал слабостью и подчеркнул, что обсудит эту ситуацию на саммите.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.