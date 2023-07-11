МИД РФ рассчитывает на принятие мер по облегчению визового режима с Оманом

Россия рассчитывает, что в скором времени будут приняты дополнительные меры по облегчению визового режима с Оманом. Об этом во вторник, 11 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Рассчитываем, что в ближайшее время мы примем дополнительные решения по облегчению визового режима, что будет способствовать и туристическим связям, и деловым кругам в налаживании более глубокого взаимодействия», — отметил Лавров на пресс-конференции в МИД РФ по итогам встречи с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Еще в мае президент РФ Владимир Путин указал, что обсудил с главой министерства иностранных дел России упрощение визового режима или отмену виз для ряда стран. Он подчеркнул, что в этих вопросах основным является принцип взаимности, однако в нынешних условиях следует думать не о «взаимности в классическом смысле этого слова», а о целесообразности для государств.

19 июня заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что продолжается обсуждение дальнейшего упрощения туристических поездок российских граждан в Турцию и турок на территорию РФ. По данным внешнеполитического ведомства, россияне могут пребывать в республике без визы до 90 дней каждые полгода, но непрерывно — лишь 60.

28 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться в июле этого года. По его словам, стороны уже обменялись перечнем уполномоченных компаний.

Кроме того, с 1 июля возобновилось регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что решение придаст импульс культурным, гуманитарным и деловым связям России со страной и будет способствовать восстановлению российского туристического потока на остров.

Также 6 июля в Минэкономразвития РФ сообщили, что первые безвизовые групповые поездки для туристов между РФ и Китаем запустят уже в конце текущего месяца. Отмечалось, что в настоящее время проводится подготовка к реализации механизма.