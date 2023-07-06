Первые безвизовые тургруппы между РФ и КНР запустят в конце июля

Первые безвизовые групповые поездки для туристов между РФ и Китаем запустят уже в конце текущего месяца, сообщили в четверг, 6 июля, в пресс-службе Минэкономразвития России.

«Наши партнеры по соглашениям также готовятся к старту реализации данного механизма: проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений», — приводит сообщение ТАСС.

В июне министр экономического развития Максим Решетников указывал на вероятность возобновления в июле 2023 года безвизовых групповых турпоездок между КНР и РФ.

В Министерстве транспорта РФ 30 июня сообщили, что российские авиакомпании перевезли из пунктов РФ в пункты Китая и обратно за январь–май 2023 года 78,8 тыс. пассажиров, что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичного периода 2022 года (7,5 тыс. пассажиров). Это связали со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений и ростом количества рейсов между Россией и Китаем.