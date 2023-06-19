Грушко заявил об обсуждении упрощения взаимных поездок туристов РФ и Турции

Вопрос дальнейшего упрощения туристических поездок российских граждан в Турцию и турков на территорию РФ обсуждается, сказал 19 июня во время общения с журналистами заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Для того, чтобы ввести безвизовый режим, надо проделать большой путь. Мы пока его не прошли, но тем не менее тема дальнейшего упрощения поездок российских граждан и турецких граждан в Турцию и Россию стоит на повестке дня и обсуждается», — подчеркнул он.

По данным внешнеполитического ведомства РФ, россияне могут пребывать в Турции без визы до 90 дней каждые полгода, но непрерывно — лишь 60.

Исполнительный директор Альянса турагентств России (АТА) Наталья Осипова 13 июня рассказала «Известиям», что стоимость отдыха в Турции за год поднялась на 30%. Средний чек за отдых в этой стране на двоих на неделю у туроператоров — 220 тыс. рублей. Год назад поездка обходилась в 170 тыс. рублей.

По информации туристического сервиса «Слетать.ру», дороже всего российским путешественникам выходит отдых в Белеке — в 320 тыс. рублей.