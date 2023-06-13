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Туризм
Стоимость отдыха в Турции за год выросла на 30%

Стоимость отдыха в Турции за год выросла на 30%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Средний чек за отдых в Турции на двоих на неделю у туроператоров составляет 220 тыс. рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее, когда он был на уровне 170 тыс. рублей, рассказала «Известиям» исполнительный директор Альянса турагентств России (АТА) Наталья Осипова.

По данным туристического сервиса «Слетать.ру», дороже всего российским путешественникам обходится отдых в Белеке — в 320 тыс. рублей. Следом в порядке снижения среднего чека идут Фетхие, Кушадасы, Анталья, Сиде, Бодрум и Кемер. Разброс цен в зависимости от курорта — от 202 до 247 тыс. рублей.

Столь высокие затраты на отдых связаны с тем, что абсолютное большинство — до 80% российских туристов выбирают в Турции отдых в отелях категорий «четыре» и «пять звезд» с питанием «всё включено», объяснили «Известиям» представители туриндустрии.

«Несмотря на рост цен, бронирования туров в Турцию сейчас идут активно. Весной на протяжении месяца-двух у нас было затишье, глубины продаж не было. Честно говоря, на моей памяти выборы в стране впервые оказали столь заметное влияние на спрос», — отметила Наталья Осипова.

По ее словам, подорожание отдыха в Турции российские туристы пытаются компенсировать снижением длительности проживания и путем выбора отелей более низкого класса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Золотые» дали: избыток авиарейсов в Турцию не привел к снижению цен

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