«Золотые» дали: избыток авиарейсов в Турцию не привел к снижению цен

Число рейсов между Россией и Турцией выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом, но цены на авиабилеты почти не снизились, выяснили «Известия». Слетать в июле-августе в оба конца даже на лоукостерах будет стоить свыше 40 тыс. рублей с человека. Заметно выросли и цены на отели, что стало одной из причин временного обвала спроса на туры в Турцию, рассказали «Известиям» в Альянсе турагентств России. По сравнению с прошлым годом отдых подорожал на 30% и обходится паре туристов уже в 220 тыс. рублей, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Рейсов много, толку мало

Если год назад рейсов из России в Турцию было недостаточно, то этим летом ситуация радикально изменилась — их не только достаточно, но даже слишком много, рассказали «Известиям» представители российской туриндустрии.

— Вылетов стало больше в полтора раза — вместо 750 бортов сейчас их еженедельно до 1,2 тыс. Перевозку практически на паритетной основе осуществляют 12 российских авиакомпаний и пять турецких из 22 городов нашей страны, — рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Кроме того, по его словам, вскоре на рынок может выйти еще один турецкий перевозчик.

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Нынешнее количество рейсов полностью удовлетворяет потребности туристов, подчеркнул эксперт. Поэтому туроператоры и авиакомпании даже сокращают количество вылетов, меняя самолеты на менее вместительные, заметил Дмитрий Горин.

Тем не менее авиабилеты в Турцию обходятся дорого. Отправиться из Москвы в Анталью и обратно с багажом в середине июля можно минимум за 41–42 тыс. рублей, следует из данных сервисов по поиску авиабилетов. Во столько обойдутся рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», S7 и, как ни парадоксально, лоукостера «Победа». Цены на авиабилеты турецких авиакомпаний стартуют от 48 тыс. рублей.

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Еще дороже обойдется вылет в августе — минимум в 45 тыс. рублей, если лететь не на лоукостере. Незначительно сэкономить можно, если выбрать рейс из Сочи: до Антальи и обратно самые дешевые билеты обойдутся в 35 тыс. рублей, а лететь всего два часа. Для сравнения, полет из Москвы в Мурманск и обратно продолжительностью 2,5 часа стоит около 16 тыс. рублей.

Год назад в августе билеты в Турцию без багажа могли стоить 50–60 тыс. рублей, напомнил Дмитрий Горин.

— Сейчас цены, конечно, пониже. Не стоит забывать, что подорожало авиационное топливо и резко снизился курс рубля по отношению к евро — с 64 до почти 90 рублей, — объяснил он высокую стоимость авиабилетов.

Фото: ТАСС/Олег Елков

По этим же причинам стоимость рейсов из России за границу выше, чем цена аналогичного по продолжительности перелета внутри страны: заправка топливом самолета в Турции оплачивается в евро.

Сэкономить на перелете можно, если выбрать рейс в июне, посоветовал эксперт. В одну сторону из Москвы в Анталью без багажа можно добраться за 14 тыс. рублей. А полет туда-обратно с багажом обойдется минимум в 34 тыс. рублей — на 20% дешевле, чем в разгар сезона в июле-августе.

Отдых подорожал на треть

Однако самих туристов это никак не утешает.

— Я отлично помню, как зимой 2020 года летала из Москвы в Анталью туда-обратно на «Победе» за 6 тыс. рублей. Затем в августе 2021 года в Бодрум за 14 тыс. рублей. Я понимаю, что с тех пор ситуация изменилась, но нынешние цены в три-четыре раза выше за ту же самую услугу — это шок, — рассказала «Известиям» туристка Ангелина.

С другой стороны, аналогичный Турции отдых на лето найти сложно, добавила девушка.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Из доступных по цене направлений сейчас ОАЭ и Таиланд, но в обеих этих странах сейчас не сезон: в Эмиратах жарко, в Азии дожди. Мы могли бы рассмотреть Египет, но испугались истории с акулой. Теоретически остается отдых в России — но в Сочи нам не нравится из-за количества туристов и соотношения цена-качество, а в другие регионы у моря надо ехать поездом, терять на этом несколько дней отпуска, — поделилась она.

Средний чек за отдых в Турции сейчас составляет 220 тыс. рублей на неделю на двоих. Это на 30% больше, чем годом ранее, когда он был на уровне 170 тыс. рублей, рассказала «Известиям» исполнительный директор Альянса турагентств России (АТА) Наталья Осипова.

По данным туристического сервиса «Слетать.ру», дороже всего российским туристам обходится отдых в Белеке — в 320 тыс. рублей. Следом в порядке снижения среднего чека идут Фетхие, Кушадасы, Анталья, Сиде, Бодрум и Кемер.

Фото: ТАСС/Олег Елков

Высокие затраты на отдых связаны с тем, что более 80% российских туристов выбирают в Турции четырех- и пятизвездочные отели с питанием по системе «всё включено», объяснили «Известиям» представители туриндустрии.

Подорожание отдыха в Турции связано и с тем, что отельеры подняли цены из-за рекордной инфляции в стране, заметил Дмитрий Горин. Выросла стоимость продуктов, затраты на персонал.

Из-за подорожания отелей и авиабилетов в Турцию, а также опасений в связи с президентскими выборами (туристы боялись возможных беспорядков) спрос на туры весной заметно проседал, рассказали в АТА.

Фото: TASS/Zuma

— Месяц-два длилось затишье, глубины продаж не было. Честно говоря, на моей памяти выборы в стране впервые оказали столь заметное влияние на спрос, — отметила Наталья Осипова.

Сейчас продажи путешествий в Турцию, по ее словам, идут активно. Подорожание отдыха российские туристы пытаются компенсировать снижением длительности проживания и путем выбора отелей менее высокого класса.