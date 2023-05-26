Путин сообщил об обсуждении возможности безвизового режима с рядом стран

Президент России Владимир Путин заявил, что недавно обсуждал с министром иностранных дел Сергеем Лавровым упрощение визового режима или отмену виз для ряда стран. На эту тему глава государства высказался 26 мая.

«Буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел на этот счет применительно к разным регионам мира. [Обсуждали] введение, может быть, даже безвизового режима для кого-то», — сказал он.

Таким образом Путин прокомментировал слова одного из участников встречи с «Деловой Россией», который предложил ряд мер по облегчению пребывания в РФ инвесторов из дружественных стран. В частности, прозвучала идея введения для них новой категории многократных виз.

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