Столтенберг предложил отменить для Украины план действий для вступления в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил отказаться от необходимости выполнения Украиной плана действий по членству в альянсе. Об этом он заявил во вторник, 11 июля, перед началом в Вильнюсе саммита стран НАТО, его слова транслировались на YouTube–канале блока.

«Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание совета НАТО — Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс», — сказал он.

Многолетний план военной поддержки Киева необходим в том числе для подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) таким образом, чтобы они могли полностью встроиться в войска НАТО, уточнил генсек альянса.

Создание совета НАТО — Украина, по его словам, призвано усилить политические связи между Киевом и альянсом. Первая встреча нового органа должна состояться 12 июля, заявил Столтенберг.

«Всё это вместе пошлет сильный сигнал Украине от НАТО», — резюмировал он.

Столтенберг также уточнил, что предложение из трех пунктов было озвучено еще на министерской встрече НАТО, состоявшейся в Осло в мае.

10 июля генеральный секретарь блока сообщил, что главы стран НАТО продолжают обсуждение идеи об отмене для Киева традиционного плана действий по членству в альянсе, однако финальное решение должно приниматься только при поддержке со стороны всех союзников

9 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Североатлантический альянс обсудит на предстоящем саммите в Вильнюсе возможное предоставление членства Киеву путем проведением дальнейших реформ на Украине.

В тот же день газета Financial Times сообщила, что союзники по НАТО в ходе предстоящего саммита сообщат о масштабном соглашении по поддержке Украины. Речь идет о создании «многосторонней структуры», в рамках которой союзники смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Киева.

При этом президент США Джо Байден указывал, что среди стран НАТО нет единого мнения по приглашению Украины в альянс прямо сейчас. Прежде Киеву необходимо выполнить ряд требований.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.