Столтенберг сообщил об обсуждении облегченного вступления Украины в НАТО

Главы стран НАТО продолжают обсуждение идеи об отмене для Украины традиционного плана действий по членству в альянсе. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

По его словам, отказ от плана действий по членству в НАТО может приблизить Украину к вступлению в альянс. Однако окончательное решение будет принято только при поддержке со стороны всех союзников, сказал Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

План действий предлагается заменить на сформулированные ранее Столтенбергом три предложения: работа над увеличением оперативной совместимости вооруженных сил альнса и Украины, создание Совета НАТО – Украина и непосредственный отказ от плана действий по членству.

«Сейчас неотложная задача — убедиться, что Украина сохранится как суверенное, независимое государство в Европе. Потому что если ей не удастся этого сделать, то и разговоров о членстве быть не может», — заявил генсек.

9 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Североатлантический альянс обсудит на предстоящем саммите в Вильнюсе возможное предоставление членства Киеву путем проведением дальнейших реформ на Украине.

В тот же день газета Financial Times сообщила, что союзники по НАТО в ходе предстоящего саммита сообщат о масштабном соглашении по поддержке Украины. Речь идет о создании «многосторонней структуры», в рамках которой союзники смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Киева.

При этом президент США Джо Байден указывал, что среди стран НАТО нет единого мнения по приглашению Украины в альянс прямо сейчас. Прежде Киеву необходимо выполнить ряд требований.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.