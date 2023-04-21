Неформальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Осло 31 мая - 1 июня
Неформальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Осло. Об этом 21 апреля в сообщила пресс-служба альянса.
«Неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Осло <...> 31 мая — 1 июня», — говорится в заявлении.
Встреча пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга. Подробности повестки дня в альянсе сообщат позднее.
Ранее в этот день Столтенберг заявил, что все страны — участницы альянса договорились, что Украина станет членом блока. Однако сроки принятия страны в НАТО он не уточнил.
В конце прошлого года альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе». В ответ на это президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны.