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Жена Джулиана Ассанжа заявила об ухудшении его здоровья

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
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Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла в понедельник, 10 июля, заявила, что его здоровье постоянно ухудшается.

«Его здоровье постоянно ухудшается, потому что это происходит, когда вы в тюрьме. <...> Джулиан — несвободный человек с 2010 года. И он был заключен в квартире площадью 110 кв. м в течение девяти лет до его задержания», — заявила она на конференции швейцарского пресс-клуба, запись которой опубликована на сайте организации.

Стелла рассказала, что в октябре 2021 года Джулиан перенес инсульт и теперь вынужден принимать лекарства.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» сообщила 8 июня, что последняя апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Соответственно, подача новой апелляции станет «последним шагом в судах Великобритании» для журналиста, так как последующее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.

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Ранее, 5 мая, Джулиан Ассанж написал письмо королю Великобритании Карлу III с просьбой навестить его в тюрьме. Эту информацию позднее подтвердила его жена Стелла Ассанж.

3 мая активисты прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече, посвященной свободе прессы, и призвали освободить основателя WikilLeaks. В начале мероприятия на сцену вышли двое активистов с плакатами, кричавших лозунги в поддержку Ассанжа. Охрана увела их из зала.

24 марта супруга Ассанжа заявила, что он находится в плохом физическом и психологическом состоянии.

До этого, 2 декабря, основатель WikiLeaks подал апелляцию на решение о выдаче себя властям США в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В инстанции подтвердили факт получения прошения.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

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