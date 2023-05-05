Ассанж написал письмо королю Карлу III с просьбой навестить его в тюрьме

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, находящийся в британской тюрьме, написал письмо королю Великобритании Карлу III с просьбой навестить его. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила газета Evening Standard.

Эту информацию позднее подтвердила его жена Стелла Ассанж, написав соответствующее сообщение в Twitter.

По данным газеты, в письме Ассанжа указано, что в тюрьме находится 687 человек, что только «подтверждает репутацию Соединенного Королевства как страны с самым большим числом заключенных в Западной Европе».

Ассанж также выразил обеспокоенность тем, что его могут заключить под стражу на всю жизнь в случае экстрадиции для допроса по поводу деятельности Wikileaks.

Ранее, 3 мая, активисты прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече, посвященной свободе прессы, и призвали освободить основателя Wikileaks. В начале мероприятия на сцену вышли двое активистов с плакатами, кричавших лозунги в поддержку Ассанжа. Охрана увела их из зала.

24 марта супруга Ассанжа заявила, что он находится в плохом физическом и психологическом состоянии.

До этого, 2 декабря 2022 года, основатель Wikileaks подал апелляцию на решение о выдаче себя властям США в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В инстанции подтвердили факт получения прошения.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.