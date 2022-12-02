Ассанж подал в ЕСПЧ апелляцию на решение о его экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) апелляцию на решение о его экстрадиции в США. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

«Мы подтверждаем, что заявление получено», — сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление суда.

17 июня в Великобритании было принято решение выдать США Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы. В WikiLeaks тогда заявили, что подадут апелляцию в Высокий суд Лондона на решение министра МВД. В организации назвали это решение темным днем для вопроса свободы слова.

В тот же день юрист Мария Ярмуш допустила, что решение МВД Великобритании об экстрадиции Ассанжа может привести к изменению приговора до смертной казни. По словам Ярмуш, у Ассанжа исчерпаны все судебные процедуры, направленные на то, чтобы остановить его экстрадицию в США, а решение Пател — это лишь формальная точка, поставленная в вопросе. Адвокат считает, что Великобритания не может отказать своему «старшему партнеру» США в их запросе на экстрадицию журналиста.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя новость о решении экстрадировать основателя WikiLeaks, выразила уверенность, что там Ассанжа убьют.

Австралиец находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.