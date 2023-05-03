Активисты прервали выступление Блинкена призывами освободить Ассанжа

Активисты прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в среду, 3 мая, призвав освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Блинкен участвовал в беседе о свободе прессы, которая была организована газетой Washington Post (WP).

В начале встречи на сцену вышли двое активистов с плакатами, кричавшие лозунги в поддержку Ассанжа, передает RT. Охрана вывела их из зала, и мероприятие продолжилось.

24 марта супруга Ассанжа Стелла заявила, что помещенный в британскую тюрьму строгого режима Белмарш Джулиан находится в плохом физическом и психологическом состоянии, передает НСН.

Ранее, 10 декабря 2022 года, сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал освободить Ассанжа на митинге у консульства Великобритании в Нью-Йорке. Во время акции Уотерс отметил, что Джулиан Ассанж напоминает ему, что тот не одинок. Музыкант подчеркнул важность существования свободной прессы.

До этого, 2 декабря 2022 года, Ассанж подал апелляцию на решение о выдаче себя властям США в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В инстанции подтвердили факт получения прошения.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.