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Сооснователь Pink Floyd Уотерс призвал освободить Ассанжа

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс призвал премьера Британии освободить Ассанжа
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Фото: Соцсети
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Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс 10 декабря призвал освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на митинге у консульства Великобритании в Нью-Йорке.

Во время акции Уотерс отметил, что Джулиан Ассанж напоминает ему, что тот не одинок. Музыкант подчеркнул важность существования свободной прессы.

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«Джулиан, спасибо, что продолжаешь выступать за людей и наши открытые сердца эти последние 10 лет», ― подчеркнул музыкант.

Также в своей речи Уотерс обратился к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, напомнив ему о существовании законов, в частности, Великой хартии вольностей, а также основных прав человека.

«Как насчет закона, мистер Сунак? Как насчет Великой хартии вольностей? Как насчет основных прав человека, мистер Сунак?» ― поинтересовался исполнитель.

Ранее, 2 декабря, Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о выдаче себя властям США в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В инстанции подтвердили факт получения прошения.

Роджер Уотерс уже не раз выступал в поддержку Джулиана Ассанжа. Так, на митинге в августе артист выразил опасение, что при экстрадиции журналиста в американскую тюрьму он может быть тайно убит по решению Вашингтона.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

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