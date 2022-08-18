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Основатель Pink Floyd допустил тайное убийство Ассанжа в США

Основатель Pink Floyd Уотерс допустил тайное убийство Ассанжа в США
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Фото: Global Look Press/Li Ying
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Правительство США может убить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил 17 августа основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс на митинге в Вашингтоне против экстрадиции Ассанжа.

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«Джулиан всё еще в тюрьме Белмарш, он по дороге на экстрадицию в США, где правительство США может его тайно убить», — отметил Уотерс.

По его словам, дело Ассанжа основано на политических соображениях. Сейчас необходимо направить это дело в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), добавил музыкант.

Уотерс также обратился к генеральному прокурору, министру юстиции США Меррику Гарленду с просьбой «поступить правильно и освободить Ассанжа».

Ранее, 17 июня, глава британского МВД приняла решение выдать США Джулиана Ассанжа, там ему грозит 175 лет тюрьмы.

Адвокат Мария Ярмуш заявила в разговоре с «Известиями», что решение МВД Великобритании об экстрадиции основателя WikiLeaks в США может привести к изменению приговора до смертной казни. Она пояснила, что приговор может быть ужесточен и перейти в смертную казнь, если суд выяснит, что секретные сведения, полученные и распространенные Ассанжем, попали к злоумышленникам, и это привело к смерти хотя бы одного из спецагентов.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя новость о решении экстрадировать основателя WikiLeaks, выразила уверенность, что Ассанжа убьют.

В настоящее время 50-летний австралиец находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

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