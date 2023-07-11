Реклама
Прямой эфир
Экономика
S7 Group начала разработку учебно-тренировочного самолета
Мир
Жена Джулиана Ассанжа заявила об ухудшении его здоровья
Мир
Экс-советница Пентагона назвала причину поставок кассетных боеприпасов Украине
Наука и техника
Владимира Квардакова назначили новым председателем совета РЦНИ
Мир
В конгрессе США инициировали поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб
Мир
Профессор Кузник спрогнозировал действия Байдена на саммите НАТО в Вильнюсе
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Мир
Антонов заявил о попытке США настроить общество на одобрение любых антироссийских мер
Армия
Кадыров заявил о взятии в плен пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки
Мир
Экс-аналитик ЦРУ предрек поражение ВСУ зимой из-за недостатка боеприпасов
Экономика
В России создадут единый реестр должников бюджета
Туризм
Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за сильных ливней в Грузии

Экс-советница Пентагона назвала причину поставок кассетных боеприпасов Украине

Экс-советница Пентагона: Америка хочет избавиться от старых запасов оружия, поэтому отправила их Украине
0
Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Army
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон хочет избавиться от старых запасов оружия, поэтому принял решение о поставках кассетных боеприпасов Киеву, заявила бывшая советница и бывший аналитик при ведомстве Карен Квятовски в беседе с «РИА Новости».

«Пентагон, похоже, заинтересован в том, чтобы избавиться от накопленных запасов, а от этих кассетных бомб действительно трудно избавиться ради извлечения прибыли, поскольку многие страны запретили их», — уточнила она.

Квятовски считает, что американские военные хотят заменить старые запасы на более современное вооружение, которое будет служить тем же целям.

Поразительная цель: каким оружием отражают украинское контрнаступление
В оборонительных боях применяются новейшие высокоточные средства поражения

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 7 июля.

Ранее, 10 июля, стало известно, что Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов для самообороны, которые намерены выделить США. В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Мао Нин ранее в этот день отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. Дипломат заявила, что стороны не должны «подливать масло в огонь» во избежание эскалации.

До этого, 9 июля, выяснилось, что власти нескольких стран в составе НАТО подвергли критике решение США. Против этого выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

Представители США тоже расходятся во мнениях касательно поставок Украине кассетных боеприпасов. 8 июля член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023