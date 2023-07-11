В районе Клещеевки, под Артемовском (украинское название — Бахмут), были взяты в плен пятеро солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об успехах 4-й бригады второго армейского корпуса Луганского Народной Республики (ЛНР) и спецназа «Ахмат» в понедельник, 10 июля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ. Всё это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем украинской армии», — написал он в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео военнопленные признают, что Клещеевка контролируется российскими военнослужащими, несмотря на слухи, распространяемые Центром информационно-психологических операций. По словам Кадырова, бойцы «Ахмата» на артемовском направлении действуют слаженно и четко.

Ранее, 7 июля, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что экипажи боевых самолетов и вертолетов РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Клещеевки. Они поразили скопление живой силы и боевую технику противника.

Днем ранее стало известно, что бойцы «Южной» группировки войск нанесли ракетно-бомбовые удары по украинским боевикам в районе Клещеевки, а также отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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