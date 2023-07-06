Группировка «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в районе Клещеевки
Российские военнослужащие разбили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки. Об этом 6 июля рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населенного пункта Клещеевка», — заявил он.
В итоге экипаж вертолета Ми-35 воздушно-космических сил (ВКС) РФ противотанковой управляемой ракетой уничтожил бронетранспортер националистов.
Кроме того, по словам Астафьева, российские бойцы отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, а также авдеевском и марьинском направлениях.
Днем ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки ВСУ понесли большие потери. В общей сложности Киев лишился трех танков, нескольких автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», двух гаубиц Д-30 и одной «Мста-Б». Кроме того, ВС РФ уничтожили полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны Украины.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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