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Группировка «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в районе Клещеевки

В Минобороны сообщили об ударах ВКС по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки в ДНР
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российские военнослужащие разбили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки. Об этом 6 июля рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населенного пункта Клещеевка», — заявил он.

В итоге экипаж вертолета Ми-35 воздушно-космических сил (ВКС) РФ противотанковой управляемой ракетой уничтожил бронетранспортер националистов.

Кроме того, по словам Астафьева, российские бойцы отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, а также авдеевском и марьинском направлениях.

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Днем ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки ВСУ понесли большие потери. В общей сложности Киев лишился трех танков, нескольких автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», двух гаубиц Д-30 и одной «Мста-Б». Кроме того, ВС РФ уничтожили полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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