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Авиация Южной группировки обстреляла позиции ВСУ под Клещеевкой

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Экипажи боевых самолетов и вертолетов РФ нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки. Об этом в пятницу, 7 июля, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Штурмовики Су-25 и экипажи вертолетов армейской авиации поразили скопление живой силы и боевую технику ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка», — заявил он.

Кроме того, за сутки были нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. Еще несколько районов сосредоточения ресурсов ВСУ накрыли огнем в Белогоровке и Дзержинском.

По словам Астафьева, националисты понесли большие потери в районе поселений Белогоровка, Раздоловка, Веселое, Водяное, Первомайское и Майорское.

«Расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» нанесен ракетный удар по скоплению живой силы и огневых средств 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Михайловки», — добавил начальник пресс-службы.

Наконец, он упомянул, что артиллеристам Южной группировки удалось ликвидировать склад боеприпасов, бронетранспортер и 120-миллиметровый миномет неприятеля у поселка Зализнянское.

Лишний состав: ВС РФ нанесли удар по тыловым объектам противника
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Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

Тогда же стало известно, что бойцы группировки «Юг» нанесли ракетно-бомбовые удары по украинским боевикам в районе Клещеевки, а также отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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