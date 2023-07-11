Психолог назвала способ вставать под будильник без вреда для здоровья

Психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина рассказала, как вставать с будильником без вреда для здоровья.

В беседе с порталом News.ru в понедельник, 10 июля, специалист посоветовала не заводить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения, поскольку такая привычка «медленно» вставать, не торопясь и досыпая в процессе, только вредит организму.

По мнению врачей, от таких «досыпов» в 5–10 минут больше вреда, чем пользы, поскольку за это время невозможно выспаться, эти «досыпания» дезориентируют мозг, из-за чего вырабатывается мелатонин. В результате люди получают усталость и сонливость вместо бодрости, пишет сайт kp.ru.

Полина посоветовала заводить будильник ровно на то время, когда нужно вставать, и делать это по первому сигналу, пишет Life.ru. Дополнительные будильники можно установить только для подстраховки, отмечает телеканал «360».

Психолог напомнила, что необходимую продолжительность сна стоит определить заранее. Обычно это 6–8 часов, за это время организм проходит все необходимые фазы сна.

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