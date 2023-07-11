Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Мир
Антонов заявил о попытке США настроить общество на одобрение любых антироссийских мер
Армия
Кадыров заявил о взятии в плен пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки
Мир
Экс-аналитик ЦРУ предрек поражение ВСУ зимой из-за недостатка боеприпасов
Экономика
В России создадут единый реестр должников бюджета
Туризм
Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за сильных ливней в Грузии
Мир
Литва призвала НАТО создать постоянные военные базы у границ России
Экономика
В РФ предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии
Мир
Посол РФ в Ливии предупредил о рисках распространения оружия с Украины в Африке
Общество
ГИБДД с 11 июля будет осуществлять надзор по новому порядку
Мир
В Киеве отказались считать гарантии безопасности альтернативой вступлению в НАТО
Экономика
Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022-м

Психолог назвала способ вставать под будильник без вреда для здоровья

Психолог Полина: не стоит ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения
0
Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина рассказала, как вставать с будильником без вреда для здоровья.

В беседе с порталом News.ru в понедельник, 10 июля, специалист посоветовала не заводить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения, поскольку такая привычка «медленно» вставать, не торопясь и досыпая в процессе, только вредит организму.

По мнению врачей, от таких «досыпов» в 5–10 минут больше вреда, чем пользы, поскольку за это время невозможно выспаться, эти «досыпания» дезориентируют мозг, из-за чего вырабатывается мелатонин. В результате люди получают усталость и сонливость вместо бодрости, пишет сайт kp.ru.

Полина посоветовала заводить будильник ровно на то время, когда нужно вставать, и делать это по первому сигналу, пишет Life.ru. Дополнительные будильники можно установить только для подстраховки, отмечает телеканал «360».

Психолог напомнила, что необходимую продолжительность сна стоит определить заранее. Обычно это 6–8 часов, за это время организм проходит все необходимые фазы сна.

Сон ошибок трудных: за сколько часов можно выспаться перед работой
Врачи рассказали, почему наиболее счастливые люди рано встают

Ранее 10 июля врач-терапевт Надежда Чернышова указала на опасность недосыпа для гипертоников. По ее словам, он негативно влияет на нервную систему, перенапряжение которой сказывается на тонусе сосудов и может спровоцировать повышение давления

В мае когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин рассказал в беседе с сайтом aif.ru об опасности резкого пробуждения. По его словам, резкое пробуждение приводит к ряду серьезных проблем со здоровьем. Речь идет об учащенном сердцебиении, состоянии испуга и появлении испарины. Человек может оказаться дезориентирован и испугаться этого. Бывают и психологические проблемы — фобии, страхи, даже галлюцинации, когда человек просыпается и якобы видит кого-то, кого нет.

В апреле сомнолог Дарья Лебедева заявила в беседе с «Москвой 24», что неправильный подбор подушки приводит к нарушению сна, болям в спине и шее. Важно выбирать высоту подушки по длине плеча, чтобы таких проблем не возникало.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023