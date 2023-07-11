Врач напомнила об опасности недосыпа для гипертоников

Врач-терапевт Надежда Чернышова указала на опасность недосыпа и отказа от физической активности для гипертоников.

В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 10 июля, специалист отметила, что отказ от физической активности, от прогулок и зарядки или аэробных упражнений является частой ошибкой людей с гипертонической болезнью.

По словам Чернышовой, физическая нагрузка в том числе тренирует и сосуды, улучшается состояние сосудистой стенки за счет перераспределения крови и активной работы мышц, пишет RT. Между тем, предупредила врач, заниматься лучше, когда давление не повышено, уточняет телеканал «360». Оно будет в норме, если человек принимает гипотензивные препараты.

Также к ошибке гипертоников врач отнесла недосып. По ее словам, недостаток сна плохо отражается на всех людях и на гипертониках особенно. Недосып негативно влияет на нервную систему, перенапряжение которой сказывается на тонусе сосудов и может спровоцировать повышение давления, пишет сайт kp.ru.

9 июня врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал, что недосып провоцирует ослабление иммунной системы. По его словам, для взрослого человека нормой считается от семи до девяти часов сна в сутки, отмечает НСН.

В тот же день врач-сомнолог, д.м.н., профессор Роман Бузунов рассказал об опасных последствиях недосыпания. По словам специалиста, недосып снижает производительность труда, а также существенно ухудшает здоровье. В частности, значительно падает интеллектуальная работоспособность, снижается настроение и появляется раздражительность.

В январе прошлого года д.м.н. Сергей Хомяков предупредил, что хронические проблемы со сном могут стать причиной появления целого букета опасных заболеваний, среди которых проблемы с сердцем и мозгом. По словам специалиста, патологическое нарушение биоритмов в течение длительного времени может приводить к сердечно-сосудистым, цереброваскулярным заболеваниям, а также заболеваниям эндокринной, нервной и репродуктивной систем, сообщает телеканал «Звезда».