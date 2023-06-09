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Врач рассказал об опасных последствиях недосыпания

Сомнолог Бузунов рассказал, что недосыпание может привести к онкологии и сахарному диабету
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Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky
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Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рассказал в пятницу, 9 июня, об опасных последствиях недосыпания.

Специалист отметил, что недосыпание дает самые неприятные проявления с первого дня: человек плохо себя чувствует, может испытывать головную боль и слабость. Также значительно падает интеллектуальная работоспособность, снижается настроение и появляется раздражительность.

«Длительное недосыпание ухудшает иммунитет, что приводит к увеличению частоты инфекционных заболеваний и даже повышает риск онкологической патологии. У человека нарушаются обменные процессы, что ведет к ожирению и сахарному диабету. Повышается частота сердечно-сосудистых и неврологических осложнений», — сообщил Бузунов в беседе с Lenta.Ru.

Сомнолог добавил, что недосып снижает производительность труда, а также существенно ухудшает здоровье, что повышает расходы государства на лечение людей. По словам врача, трагичные последствия недосыпа связаны с увеличением аварий из-за засыпания за рулем.

«По экспертным оценкам до 5 тыс. россиян гибнут в ДТП за год, заснув за рулем. И это тоже влечет за собой серьезный экономический ущерб для государства», — заключил он.

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В этот же день сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, что в России почти половина работающих людей живут с недосыпом. Он отметил, что недостаток сна негативно отражается на работоспособности, памяти и концентрации, сообщает телеканал «360».

Ранее ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Германии провели исследование и выяснили, что люди, которые закрывают окна на ночь, испытывают меньше стресса.

По мнению специалистов, ночной сон при закрытом окне предотвращает повышение холестерина в крови. Они объяснили, что при закрытых окнах в помещении становится меньше шума. Закрытое окно позволяет минимизировать количество раздражителей.

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