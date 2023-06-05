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Ученые посоветовали закрывать на ночь окна для хорошего сна

Немецкие ученые: закрытые окна на ночь защищают от повышенного холестерина
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Фото: Global Look Press/dpa-tmn/Monique Wüstenhagen
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Ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Германии провели исследование и выяснили, что люди, которые на ночь закрывают окна, испытывают меньше стресса. Об этом пишет The Guardian.

По мнению специалистов, ночной сон при закрытом окне предотвращает повышение холестерина в крови. Они объяснили, что при закрытых окнах в помещении становится меньше шума. Закрытое окно позволяет минимизировать количество раздражителей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Во время сна мозг особенно чувствителен к шуму, а громкие звуки по ночам провоцируют у него сильный стресс. В таком состоянии в организме вырабатывается кортизол и другие гормоны, способные привести к повышению холестерина и кровяного давления, сообщает телеканал «360».

Исследователи отметили, что стресс из-за громких звуков во сне обусловлен образом жизни наших предков, которые воспринимали его как опасный сигнал, пишет Pravda.Ru.

Ученые посоветовали закрывать на ночь окна, чтобы отключиться от уличной суматохи. Особенно это касается жителей городов, чье жилье находится вблизи шумных автодорог.

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31 мая сомнолог Татьяна Сурненкова перечислила правила, которые помогут крепко спать и высыпаться. В первую очередь это касается времени сна: взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки, детям еще больше, а пожилым — от семи до восьми часов, пишет Life.ru.

Как сообщает сайт kp.ru, готовиться ко сну стоит тщательно: постараться добиться тишины, хорошенько проветрить комнату и постараться за 1,5–2 ч отказаться от гаджетов, чтобы отключить мозговую активность.

Ранее эксперты больницы Хуана Рамона Хименеса установили, что дневной сон более 30 минут вдвое повышает риск аритмии. Также ученые обнаружили, что у людей, которые спят днем менее 15 минут, риск развития аритмии снижается на 42%, сообщает «Ридус».

В сентябре американские врачи-диетологи рассказали, что на качество сна человека большое влияние оказывают продукты, которые он употребляет в пищу. Диетолог Дженна Горхэм отметила, что завтрак с низким содержанием сахара и достаточным количеством клетчатки, полезных белков и жиров — лучший вариант для поддержания бодрости и правильного уровня сахара в крови в течение дня.

В 2021 году руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин рассказал телеканалу «Звезда», как определить свою норму сна. По его словам, лучшим вариантом будет определить ее во время отпуска. Не надо ставить будильник, а спать столько, сколько требуется. Так человек узнает, сколько часов сна ему хватает для восстановления.

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