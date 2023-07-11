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В Киеве отказались считать гарантии безопасности альтернативой вступлению в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: Украина не считает гарантии безопасности альтернативой вступлению в НАТО
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Фото: соцсети
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Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступлению в НАТО. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкой медиагруппе ARD.

«Гарантии безопасности должны рассматриваться не как альтернатива членству в НАТО, а как нечто, заполняющее этот вакуум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО. Это очень важная деталь, которую мы не должны забывать», — заявил он.

Также глава украинского МИДа добавил, что сейчас речь идет не о немедленном вступлении, а только о приглашении в альянс. Кулеба отметил, что оно само по себе с политико-правовой точки зрения не втянет другие страны в конфликт, как опасаются США и Германия, но станет политическим сигналом для Украины, что «процесс идет».

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Ранее, 9 июля, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес сказал, что Украина не получит на предстоящем саммите Североатлантического альянса желаемых ею гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО. По его словам, чтобы уменьшить разочарование киевских властей, США и ряд других стран предложат ей пакет военной помощи, включающий кассетные боеприпасы.

Тогда же Кулеба отмечал, что после проведения саммита НАТО в Вильнюсе путь Украины в альянс станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало, ясности по этому вопросу нет.

22 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил об осознании Киевом отсутствия шансов вступить в НАТО в данный момент. Однако он подчеркнул, что «укрепление реальной боеспособности Украины» является для Запада «абсолютным приоритетом».

7 июня Столтенберг отметил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Также он призвал всех участников блока «демонстрировать единство» в поддержке Киева.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

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