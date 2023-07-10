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Путин подписал указ о назначении прокуроров в шести регионах РФ

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначил новых прокуроров в шести регионах страны на пятилетний срок. Документ в понедельник, 10 июня, опубликован на официальном портале нормативных правовых документов.

Так, должность прокурора в Дагестане занял Виктор Эпп, который с марта 2021 года возглавлял прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа. Его освободили от предыдущего поста. В Ивановской области прокурором назначен Андрей Жугин, в Рязановской — Дмитрий Конданев, в Псковской — Андрей Мошков и в Новгородской — Сергей Швецов.

Ранее Путин встретился с главами ряда регионов страны. Так, 19 июня, российский лидер провел совещание с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В ходе переговоров глава государства заслушал отчет главы региона, а также обратил внимание на некоторые проблемы, в том числе на ту, которая касается качества воды.

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